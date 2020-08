‘Mensen worden voorzichtiger na de wake-upcall’

Het is goed om te zien dat het aantal nieuwe coronagevallen niet is gestegen, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) durft nog geen voorspellingen voor de toekomst te doen. “Ik wou dat ik een glazen bol had. Ook voor ons is het koffiedik kijken. We zien dat het reproductiegetal nog steeds boven de 1 ligt, dus op korte termijn hoeven we geen grote daling van het aantal besmettingen te verwachten. Maar het neemt ook niet enorm toe”, zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM.

Het RIVM meldde dinsdag dat er in de afgelopen week 4013 nieuwe coronagevallen zijn gemeld. Een week eerder kreeg het instituut 4036 meldingen. Het is een heel kleine daling, na een paar weken waarin het aantal besmettingen juist fors toenam. Volgens Van den Hof is er niet één kantelpunt waarop het aantal besmettingen begon om te slaan. “Mijn collega Aura Timen heeft de stijging een maand geleden een wake-upcall genoemd. Misschien heeft het er wel toe geleid dat mensen de maatregelen beter in acht nemen. Het lijkt er in elk geval op dat de doorsnee Nederlander zich voorzichtiger is gaan gedragen. Dat kan ertoe leiden dat je een minder snelle groei ziet in de weken erna.”

De stabilisatie deze week is een lichtpunt, maar er zijn ook nog risico’s. Zo zijn er relatief veel ‘vermijdbare besmettingen’, waarbij mensen niet genoeg afstand houden, naar hun werk gaan, familieleden, vrienden en kennissen bezoeken, naar feestjes en borrels gaan, en zelfs meteen na een coronatest boodschappen gaan doen. Van den Hof: “Dat geeft voor mij aan dat we nog voorzichtiger moeten zijn. Dat we thuisblijven bij klachten, en ons niet gaan mengen in groepen. Dat je niet naar opa en oma gaat als je weet dat je onvoorzichtig bent geweest.”

Het aantal vastgestelde besmettingen daalde licht, maar het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen lag wel hoger dan in de voorgaande week. “Het duurt even voordat mensen ziek worden, in een ziekenhuis worden opgenomen en overlijden. Dat ijlt na op de nieuwe meldingen. In de komende weken kunnen we daar een verdere stijging zien, daar ben ik minder optimistisch over.” Het is ook absoluut niet zo dat de afgelopen weken alleen jongeren ziek zijn geworden, benadrukt Van den Hof. “We zien een stijging in alle leeftijdsgroepen, dus ook bij ouderen. Als dat verder stijgt, zul je meer intensivecare-opnames en meer sterfgevallen zien.”