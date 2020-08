Museum Het Rembrandthuis ontslaat kwart van personeel

Door de coronacrisis moet Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam een kwart van het personeel, 11 van de 44 medewerkers, ontslaan. Dat bevestigt directeur Lidewij de Koekkoek na een bericht hierover in Het Parool. Ze verwacht dit jaar een verlies van 2,5 miljoen euro.

De directeur denkt dat het lang gaat duren voordat het vertrouwde aantal bezoekers weer terug is. “75 procent van onze bezoekers komt uit het buitenland”, zegt De Koekkoek. Hoewel het museum de crisis volgens haar wel gaat overleven, houdt ze er rekening mee dat het drie tot vier jaar zal duren voordat het aantal bezoekers weer terug is op het oude niveau van rond de 250.000 per jaar. “Vorig jaar zaten we op 280.000, een record.”

De Koekkoek begon al direct na de lockdown in maart forse bezuinigingen door te voeren om “überhaupt te kunnen overleven”. Hoewel ze gebruik heeft gemaakt van de financiële steun vanuit de overheid en het museum een grote reserve heeft die was bedoeld voor een grote verbouwing over een paar jaar, zijn ontslagen volgens haar onvermijdelijk.

Eerder werd al afscheid genomen van freelancers. Nu moeten ook mensen die in dienst waren van het museum op zoek naar een andere baan. “Bepaalde activiteiten kunnen we nu niet uitvoeren vanwege de 1,5 meter afstandsmaatregel, zoals demonstraties, workshops en rondleidingen.”