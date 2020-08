PvdA wil 50 miljard investeren als antwoord op coronacrisis

De PvdA bepleit voor 50 miljard euro aan investeringen als antwoord op de coronacrisis. Een deel van dat geld wil de partij uitgeven aan het bestrijden van het virus en het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe besmettingen. Verder moeten er wat de partij betreft vele miljoenen euro’s worden besteed aan onder meer het verbeteren van de infrastructuur, het onderwijs en woningbouw.

“De recente cijfers van het CBS en CPB laten zien dat de werkloosheid gierend oploopt. De werkgelegenheid nam in het tweede kwartaal af met 322.000 mensen. Honderdduizenden mensen dreigen als we niks doen de komende tijd hun baan te verliezen”, stelt de PvdA in haar plan. “Meer dan 600.000 mensen zitten dan zonder werk in 2021. Een tweede lockdown zou zelfs leiden tot een werkloosheid van 10 procent. Het kabinet moet dus alle maatregelen die nodig zijn nemen om die te voorkomen.”

De PvdA wil daarom onder meer dat er 10 miljard euro in een nieuw noodpakket wordt gestopt. Daarvan zou een deel naar de gemeenten moeten gaan, waarvan er velen financieel in de knel zitten. “‘Zwembaden, buurthuizen, bibliotheken dreigen te moeten sluiten, terwijl de belastingen omhoog gaan. Noodgedwongen wordt bezuinigd op armoedebeleid, of de jeugdzorg.” Ook voor onder meer de cultuursector, bijscholing of omscholing van mensen en deeltijd-WW moet snel geld op tafel komen, aldus de PvdA.

Voor de langere termijn wil de partij 40 miljoen euro vrijmaken voor de infrastructuur, onderwijs, duurzaamheid, economie, internationale handel en onderzoek en onderwijs.