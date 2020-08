Quarantainetijd kan van veertien naar tien dagen

Mensen die door contact met een besmet persoon of door een buitenlandse reis risico hebben gelopen het coronavirus op te lopen, kunnen voortaan volstaan met tien dagen thuisquarantaine, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Dat was tot dusver veertien dagen.

De Jonge zinspeelde al eerder op verkorting van de quarantainetijd, maar wachtte nog op advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het virus. “Het goede nieuws is: het kan”, aldus de minister.

De tien dagen thuisquarantaine blijft een “dringend advies”, maar het kabinet blijft onderzoeken of die “als uiterste redmiddel” dwingender kan worden opgelegd. De Tweede Kamer is erg kritisch over het idee van een quarantaineplicht en keurde een voorstel daartoe van het kabinet vorige week met een grote meerderheid af.