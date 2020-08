Radboudumc: medicijn helpt coronapatiënt met zuurstofgebrek

Coronapatiënten met een ernstig zuurstofgebrek lijken baat te hebben bij een bestaand medicijn. Het Radboudumc in Nijmegen meldt op basis van een kleine proef met tien patiënten veelbelovende eerste resultaten van het middel icatibant. Met de inzichten die de onderzoekers uit Nijmegen hebben verkregen, gaan tien Nederlandse ziekenhuizen een ander bestaand medicijn uitproberen dat in hetzelfde spectrum werkzaam is, maar vermoedelijk langer werkzaam is – en daarmee effectiever.

In het vervolgonderzoek gaan tien Nederlandse ziekenhuizen het medicijn lanadelumab toedienen aan patiënten. Dat middel “remt de activatie van het hele systeem dat de lekkage van de bloedvaten veroorzaakt”, legt internist Frank van de Veerdonk uit.

De resultaten van het kleine onderzoek met icatibant zijn gepubliceerd in JAMA Network Open. Alle patiënten die meededen, kampten met ernstig zuurstofgebrek door vocht in hun longen. Ze kregen driemaal om de zes uur onderhuidse injecties icatibant toegediend. Een patiënt die op de intensive care lag, kon die 24 uur na de behandeling verlaten en was een week daarna thuis. De overige proefpersonen werden op de afdeling Interne Geneeskunde verpleegd. Acht van de negen hadden na 24 uur minder toegediende zuurstof nodig, de negende na 38 uur.