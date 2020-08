Tussentijdse zitting strafzaak Rico de Chileen

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol houdt de rechtbank dinsdag een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Justitie verdenkt R. (46) onder meer van het leiden van een bende die zich toelegde op het plegen van liquidaties.

Begin juni had de rechtbank vijf dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. R. en zijn advocaat vroegen toen om uitstel, omdat zij mede door de coronacrisis het proces niet goed hadden kunnen voorbereiden. De rechtbank honoreerde het verzoek, tegen de zin van het Openbaar Ministerie. Wanneer de inhoudelijke behandeling nu wel gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Volgens het OM heeft R. nauw samengewerkt met Ridouan Taghi. R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Hij wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment.

Taghi staat terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Met R. zou hij achter een lange reeks liquidaties zitten. Een belangrijk onderdeel van het strafdossier tegen R. wordt gevormd door een grote hoeveelheid onderschepte communicatie tussen R. en anderen, onder wie Taghi.