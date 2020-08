Wende, Kovacs en Wibi Soerjadi te zien op de Uitmarkt

Op de 43e editie van de Uitmarkt zijn onder anderen Wende, Wibi Soerjadi, The Kik, Kovacs en Pepijn Schoneveld te zien. De traditionele opening van het culturele seizoen in het laatste weekend van augustus, dat normaal gesproken veel publiek trekt, ziet er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit. Zo is er een aantal optredens in verschillende zalen in Amsterdam waar een beperkt publiek welkom is en zijn er meerdere optredens via livestream te volgen. Ook komen er twee speciale uitzendingen op televisie en hebben diverse musea in het land Uitmarkt-specials.

De organisatie vindt het belangrijk om het evenement ondanks de coronacrisis door te laten gaan. “Juist nu, in deze uitzonderlijke tijd waarin we aan den lijve ondervinden hoe we kunst en cultuur nodig hebben en missen, is het belangrijk dat we als Stichting Uitmarkt een platform bieden waar alle culturele instellingen en makers cultuur kunnen presenteren aan een breed Nederlands publiek”, zegt Geerte Udo, directeur amsterdam&partners, namens de Stichting Uitmarkt.

Wie een van de gratis toegankelijke optredens bij wil wonen, kan sinds dinsdag reserveren. Op de website van de Uitmarkt worden van 28 tot en met 30 augustus optredens live gestreamd. Op NPO 2 is zaterdagavond 29 augustus onder meer Wende’s Kaleidoscoop te zien bij de NTR. Dit is een alternatief voor de jaarlijkse opening van het culturele seizoen op televisie. Zangeres Wende maakt een show waarin koorzang, moderne dans, hiphop, soul en elektronica voorbijkomen met onder anderen Typhoon, Douwe Bob, Eefje de Visser, Nederlands Dans Theater.

Begin juli kwam de Uitmarkt met de Thuismarkt, waarbij cultuurliefhebbers online kunnen genieten van muziek, theater, cabaret en literatuur. Hier zijn tegen een vergoeding van 2 euro speciaal hiervoor geregistreerde optredens te vinden van onder anderen Huub van der Lubbe, Berget Lewis, Wouter Hamel, Lucas & Arthur Jussen, Karsu, Hadewych Minis, Gershwin Bonevacia, Jan Jaap van der Wal, Mart Smeets en Abdelkader Benali. De opbrengst komt geheel ten goede aan de artiesten.