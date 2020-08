Zwem niet bij Scheveningen, rioolwater geloosd na stroomstoring

Mensen kunnen dinsdag beter niet in de zee bij Scheveningen en Duindorp gaan zwemmen. Door de stroomstoring van maandag moest verontreinigd en ongezuiverd rioolwater in de Noordzee worden geloosd. Zwemmers hebben daardoor grote kans op maag- en darmklachten, waarschuwt de gemeente.

Bij het Noorderstrand, het Zuiderstrand en het Zwarte Pad in Scheveningen geldt een negatief zwemadvies. Het is nog niet bekend wanneer het weer veilig is om in zee te zwemmen.

Door de urenlange stroomstoring stopte de afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust bij Scheveningen, meldt het waterschap voor Den Haag en omstreken, Hoogheemraadschap Delfland. Die installatie zuivert ongeveer 79.000 kubieke meter afvalwater per dag.

Rijkswaterstaat houdt de waterkwaliteit op zee de komende tijd in de gaten. De Omgevingsdienst Midden-Holland bepaalt wanneer het water schoon genoeg is om weer in zee te kunnen zwemmen.