Heet of niet: voor de fans is het voetballen weer begonnen

Het was spannend vorige week: de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Sparta. Niet vanwege het voetbal – echt grote belangen stonden er niet op het spel – maar vooral omdat er nogal wat werd verwacht van de toeschouwers. Een flink aantal maatregelen waren bedacht om te zorgen dat dit eerste echt grote evenement niet zou uitlopen op een Corona-fiasco.

Niet juichen, maar klappen

Kunnen we dan nu weer met zijn allen naar het stadion? Volgende week mogen er in ieder geval meer fans aanwezig zijn: 5000. Maar laten we eerlijk zijn: voor de supporters is er veel veranderd. Anderhalve meter afstand houden, mondkapjes op, een juich- en zingverbod, een gezondheidscheck bij binnenkomst, en heel veel lege stoelen. Drieduizend fans waren nu welkom, in een stadion waar normaal gesproken 50.000 mensen passen.

De liefde voor voetbal

Rotterdamse bezwaren

Ondanks de liefde voor voetbal, vindt niet iedereen het een goed plan om weer dit soort evenementen te houden. Tegenstanders vinden het onverantwoord, al helemaal in Rotterdam, waar de besmettingscijfers harder stijgen dan gemiddeld in Nederland. Bovendien zijn er recentelijk drie Nederlandse profvoetballers positief getest op het virus, en moest er bij Feyenoord één in quarantaine.

Hartstochtelijk zingende supporters

Het hielp vast ook niet dat op woensdag 5 augustus duizend Feyenoord-supporters zich iets te veel lieten meeslepen in hun enthousiasme tijdens een openbare training, en daarbij de regels even leken te vergeten. Rutte zei in zijn persconferentie de dag daarna dan ook dat hij zich kon voorstellen dat burgermeester Aboutaleb het aantal toeschouwers verder zou beperken, of supporters bij wedstrijden wellicht helemaal zou verbieden.

Minder toeschouwers

De burgermeester lijkt ergens tussen de voor- en tegenstanders in te zijn gaan zitten: hij vond het niet nodig de wedstrijd te verbieden, maar de vrijdag voor de wedstrijd werd het protocol wel verder aangescherpt. Het aantal toegestane toeschouwers werd teruggeschroefd, mondkapjes werden verplicht, en de kaartverkoop voor de volgende oefenwedstrijd zou pas na zondag mogen beginnen – als de ervaringen met deze wedstrijd positief waren.

Kaartverkoop volgende wedstrijd van start

Het was dus zeker een spannende wedstrijd, maar vrijwel iedereen hield zich aan de regels. Of dat aan het aantal aanwezigen heeft gelegen, of juist aan de wens van toeschouwers om uiteindelijk weer in een volle Kuip te kunnen zitten, is natuurlijk de vraag. Maar het was in ieder geval niet voor niets, want Feyenoord mag nu op 16 augustus 5000 toeschouwers toelaten bij de oefenwedstrijd tegen FC Twente.

