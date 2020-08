Internationaal veilinghuis Surplex benoemt Nederlandse CEO

Veilinghuis Surplex richt zich op het veilen van gebruikte industriële machines voor hout- en metaalbewerking. Het bedrijf biedt diverse diensten aan. Ten eerste kopen ze machines aan van bedrijven die investeren in nieuwe machines, verhuizen of hun bedrijfsactiviteiten beëindigen. Deze worden via het veilingplatform verkocht, waarbij distributeurs en klanten gebruik kunnen maken van een divers aanbod aan servicediensten. Het bedrijf is al nummer een in Europa binnen de branche, maar wil nog verder in gaan zetten op groei en expansie. Om het unieke businessmodel van Surplex verder te ontwikkelen is er een nieuwe Nederlandse CEO aangesteld, Ghislaine Duijmelings.

Essentiële voor- en naverkoopdiensten voor handel in gebruikte machines

De handel in industriële machines betreft een nichemarkt, waar beter niet naar grenzen gekeken wordt. Vaak is het gemakkelijker in het buitenland een koper voor een machine te vinden. Maar bijvoorbeeld het afwikkelen van het overzeese transport van een grote machine is een uitdaging. Surplex biedt daarom alle diensten vanuit een bron aan. Kopers profiteren van een totaalpakket, een combinatie van machineselectie, prijs, kwaliteit en service. Distributeurs worden individuele verkoopformaten en soepele processen geboden, waardoor hogere inkomsten gerealiseerd kunnen worden.

Met de integratie van online en offline deskundigheid onderscheidt Surplex zich duidelijk van de concurrentie. Het is de enige industriële exploitant in heel Europa, die het volledige waarderingsproces als een one-stop-shop organiseert. Klanten worden persoonlijk ondersteund en geadviseerd, er worden gespecialiseerde taxaties opgesteld en machines worden op basis van reële veilingprijzen geëvalueerd. Het bedrijf verzorgt na de aankoop de demontage, het transport, de douane en betaling en neemt het volledige btw-risico voor de klanten over. Dit alles heeft geresulteerd in een ISO-gecertificeerde dienstverlening.

Directie Surplex uitgebreid met een nieuwe Nederlandse CEO

De twee managing partners, Michael Werker en Ulrich Stalter, hebben onlangs de komst van een nieuwe Nederlandse CEO aangekondigd. Ghislaine Duijmelings heeft ruime ervaring in het leiden van online en B2B-bedrijven. De in Nederland geboren Duijmelings bekleedt meerdere RvC-functies, en bekleedde eerder directiefuncties bij toonaangevende groothandels in Europa Duijmelings zal haar waardevolle ervaring inzetten voor de verdere uitbreidings- en groeistrategie van Surplex. De managing partners hadden al snel het gevoel hadden dat haar waarden en persoonlijkheid goed passen bij die van Surplex.

Surplex zet in op verdere groei

Surplex biedt het bestverkopende veilingplatform in de branche, en behaalt jaarlijks dubbele groeicijfers. Het aanvankelijke aantal medewerkers van vijftien is intussen gegroeid naar ruim 200. De omzet van het bedrijf is intussen gestegen tot ongeveer 100 miljoen euro. In 2019 werden meer dan 500 online veilingen gehouden. Hierbij werden meer dan 55.000 investeringsgoederen verkocht. Het veilingplatform surplex.com ontvangt jaarlijks ruim 55 miljoen pageviews en is in zestien talen beschikbaar. De twee managing partners hebben samen met de nieuwe CEO Duijmelings al veel ideeën besproken om het unieke businessmodel van Surplex verder te ontwikkelen en te verbeteren.