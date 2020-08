Rutte: zorg krijgt al meer loon, maar extra is nu niet verstandig

Mensen in de zorgsector zijn de afgelopen jaren al aanzienlijk meer gaan verdienen en krijgen er de komende jaren nog meer bij. Premier Mark Rutte vindt een extra loonsverhoging daarbovenop, waar de oppositie op blijft aandringen, ” niet verstandig en onverantwoord”, zei hij tijdens een Kamerdebat. Door de coronacrisis is er ook geen ruimte, want er is veel geld nodig voor andere zaken, benadrukt hij.

Rutte wees er daarnaast op dat dan ook in andere publieke sectoren de lonen omhoog zouden moeten, zoals bij de politie en het onderwijs. “Dat wil ik ook wel, dolgraag, maar het gaat niet.” Volgens de premier verdient een zorgmedewerker gemiddeld 18 procent meer in vergelijking met een gemiddelde werknemer. Dat komt omdat sinds 1999 de loonstijging in de zorg gekoppeld is aan die in de marktsector. Het lijkt Rutte niet goed die koppeling los te laten. In Frankrijk en Duitsland verdient zorgpersoneel minder, aldus Rutte.

Het kabinet biedt het zorgpersoneel wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto aan voor het vele werk dat is verzet tijdens de eerste golf van de coronapandemie. Als het goed is kunnen zorgaanbieders die bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun werknemers. Het kabinet hoopt de bonus nog voor kerst op de rekeningen van de werknemers te hebben.