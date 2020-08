Jongeren mogen dan iets minder had geraakt worden in hun gezondheid door het coronavirus. Waar het gaat om veranderingen in hun inkomsten en uitgaven zijn ze de groep die tot de top van de piramide behoort. Zij hebben te maken met de nodige problemen op dit gebied. Dit heeft de nodige wijzigingen in hun bestedingspatroon te weeg gebracht. Sommige zaken zijn bewust ten goede veranderd, terwijl andere zaken noodgedwongen zijn gedaan. Het is interessant om te zien wat er allemaal anders is dan voorheen voor deze groep. Dat is namelijk flink veel.

Terugval in de inkomsten

De belangrijkste reden waarom er wijzigingen in het bestedingspatroon van jongeren tijdens corona optreden is dat zijn te maken hebben met een inkomstenterugval. Dit komt bijvoorbeeld doordat veel jongeren in flexibele banen vast zitten en daardoor dus ook tot de eerste groep behoorden die zonder werk kwamen te zitten. Tel daarbij op dat zij geen buffer hebben om op terug te vallen en de noodzaak om de bestedingen te veranderen wordt direct ook duidelijk. Dit heeft een grote impact gehad in veel opzichten. Niet alleen op de letterlijke financiƫle situatie van de jongeren, maar ook op andere vlakken is dit zichtbaar.

Veranderingen door de situatie

Een aantal veranderingen is ingegeven door de veranderingen in de situatie. Zo was vooral in de eerste maanden van de coronacrisis te zien dat de uitgaven op het gebied van uitgaan flink terugliepen. Dit was vooral ook te verklaren in het feit dat vrijwel alle uitgaansgelegenheden werden gesloten. Daarnaast gingen ook de festivals en evenementen lange tijd niet door. Ook in dat opzicht bleven die bestedingen dus flink beperkt. Dit verzachtte de klap van het verlies van inkomsten wel enigszins. Dat neemt niet weg dat ook andere uitgaven al snel bleken terug te lopen.

Het weerstaan van verleidingen

Waar vooral veel verschillen tussen jongeren onderling te zien zijn, is de mate waarin ze verleidingen kunnen weerstaan. Vooral online zijn die natuurlijk overal te vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan zaken zoals goksites. Voor veel van de jongeren was dit een hobby die goed te onderhouden was zolang er nog inkomsten waren. Dat is nu wel anders. Een deel van de jongvolwassenen krijgt het goed voor elkaar om hun bestedingen op dit vlak ook te beteugelen. Anderen hebben echter veel moeite om hun hobby te laten liggen, zeker ook omdat veel andere vrijetijdsbestedingen ook al niet kunnen. Casinospelletjes zoals online live roulette en blackjack, zorgen dan voor enig vermaak.

Andere vormen van uitgaven

Niet alleen op de goksites, maar bijvoorbeeld ook in de webshops waren deze veranderingen te zien onder deze doelgroep. Wat daarbij opvalt is dat een flink deel van de jongeren niet zozeer volledig gestopt is met de uitgaven. In plaats daarvan wordt gekozen voor andere vormen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de collecties van andere webwinkels. Ook is het interessant om te zien dat gekeken wordt naar alternatieve vormen van handelen. Ruilen is bijvoorbeeld in bepaalde mate in opmars. Dit zijn allemaal gevolgen van de veranderingen in het bestedingspatroon dat jongeren tijdens de crisis hebben.

Besparen op de kosten

Wat vooral ook opvalt, is dat in het bestedingspatroon van jongeren tijdens corona besparingen op de kosten duidelijk zichtbaar zijn. Er wordt toch wel gekeken waar bijvoorbeeld enkele tientjes te besparen zijn door zuiniger te zijn. Op die manier blijft het ook bij verlies van baan of uren mogelijk om bijvoorbeeld de vaste lasten te betalen. Dat dit de prioriteit heeft, is in ieder geval ook bij deze jongeren wel goed duidelijk. Wel is er ook een groep die ook wel met de nodige problemen geconfronteerd wordt door de veranderingen in de inkomsten die er nu zijn.

Leven op dezelfde voet

Een deel van de jongeren leeft nog altijd op dezelfde voet, maar wel met een kleiner inkomen. Dit wordt niet gecompenseerd door te besparen op uitgaven of op kosten. In plaats daarvan zijn bijvoorbeeld leningen aangegaan. Dit kan op de korte termijn een oplossing zijn. Het is echter wel ook zo dat dit de nodige stress op de lange termijn met zich mee kan brengen. De lening zal ook terugbetaald moeten worden. De crisis is daarentegen nog niet voorbij en ook wanneer het gezondheidsprobleem is opgelost, kan het even duren voor de economie weer optimaal zal gaan draaien.

Word geen hamster

Wie kijkt naar de adviezen die specialisten geven, zien meerdere zaken naar voren komen. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat het slimmer is om niet te hamsteren nu je het geld nog hebt, bijvoorbeeld door een kleine buffer. Beter is het om te besparen en zo de middelen die je nog ter beschikking hebt over een langere periode uit te smeren. Zo kan je je bestedingen op langere termijn op een beter niveau houden. Alles wat je nu uitgeeft door te hamsteren, is ook niet meer op een andere wijze in te zetten wanneer de situatie hierom zou vragen.

Einde moeilijk te voorspellen

Een probleem waar vooral jongeren tegenaan lopen in tijden van corona, is dat er geen duidelijk einde te zien is op dit moment. Het is niet zeker of over enkele weken of maanden alles weer aantrekt omdat het gevaar geweken is. Het kan ook nog enkele jaren duren. Dit brengt dus ook een psychologische factor met zich mee. Kies je dan voor de korte termijn, of voor de lange termijn? Dit kan ook veel invloed hebben op de bestedingen die de jongeren wel of niet doen op dit moment. Dit zorgt ook voor de nodige zorgen hierom.

Hulp van de kenners krijgen

Wie zelf jong is, of jongeren kent die door corona hun bestedingen hebben moeten veranderen, kan er goed aan doen om professionals op het gebied van budgetbeheer in te schakelen. Met de hulp van een coach wordt het beter mogelijk om op een goede manier door deze periode heen te komen. Ook wanneer de kosten hoger oplopen dan de inkomsten die je op dat moment hebt. Voor veel jongeren kan dit dus ook een goede reden zijn om met de experts aan de slag te gaan. Zo kan je problemen op de lange termijn helpen voorkomen.