Wraking onderzoeksrechter in Marengoproces

Advocaat Nico Meijering heeft de rechter-commissaris gewraakt in het grote liquidatieproces Marengo rondom Ridouan Taghi. Dat bevestigt de rechtbank Amsterdam na berichtgeving in De Telegraaf. Wanneer de wrakingskamer bijeenkomt om zich hierover te buigen, is nog niet duidelijk. Deze zitting is openbaar.

Volgens De Telegraaf gebeurde de wraking dinsdag tijdens een raadkamerzitting waarin advocaten kroongetuige Nabil B. konden ondervragen. De rechtbank kan dat niet bevestigen. Het advocatenkantoor van Meijering schrijft op Twitter “vooralsnog geen nadere toelichting” te willen geven. Meijering staat onder meer verdachte Saïd R. bij. Hij werd in februari in Colombia opgepakt nadat hij lang uit handen van politie en justitie had weten te blijven.

Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, die eind vorig jaar in Dubai werd aangehouden. Afgelopen week waren er drie inleidende zittingen in het monsterproces, volgende week is er weer een zittingsdag.