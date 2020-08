De FIOD heeft op een bedrijventerrein in de buurt van Nijmegen 11 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In de loods stonden 31 pallets met sloffen sigaretten.

Als deze sigaretten op de Nederlandse markt terecht waren gekomen, zou een bedrag van circa 3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken, aldus de FIOD. De sigaretten worden vernietigd. Er is niemand opgepakt.

De partij kon onderschept worden na informatie van de Belgische douane.