Agent gewond bij demonstratie in centrum Den Haag

Bij de demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag van donderdagmiddag is een agent gewond geraakt. Dat meldt de politie. Er zijn meerdere arrestaties verricht.

Onder meer op de Lange Vijverberg, tegenover het Torentje, werden twee mannen gearresteerd nadat de mobiele eenheid (ME) een groep van ongeveer dertig demonstranten had ingesloten. Een speciaal team arriveerde enkele momenten later om de mannen te arresteren, die naar verluidt eerder die dag betrokken waren bij geweld tegen de ME.

De politie zegt op Twitter dat ze nog steeds aanwezig is in de stad, zodat de rust terugkeert. Het Plein is inmiddels weer toegankelijk, het Binnenhof en het Tweede Kamergebouw zijn nog steeds afgesloten.

Die gingen eerder dicht nadat een groep betogers zich had verzameld op het Plein. De demonstranten verplaatsten zich van het Plein naar de Grote Marktstraat, een van de drukste winkelstraten van Den Haag. Daar staken ze de Grote Markt over, om vervolgens weer bij het Binnenhof aan te komen. Ze riepen leuzen als “wij zijn Nederland” en “weg met de spoedwet”.

Bij het Tweede Kamergebouw en het overdekte winkelcentrum De Passage kwam het tot opstootjes tussen agenten en enkele demonstranten.