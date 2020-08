Duitse Mazda zeer waarschijnlijk betrokken bij aanrijding Marken

De grijze Mazda die de politie eerder in beslag heeft genomen, is zeer waarschijnlijk betrokken bij het ongeval in Zuiderwoude waarbij eind juli een 14-jarig meisje uit Marken om het leven kwam. Voorlopig onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft dat duidelijk gemaakt, meldt de politie.

De auto is in Duitsland gevonden en voorzien van een Duits kenteken. De politie weet wie de eigenaar is van de auto, maar het is nog niet duidelijk of die ook achter het stuur zat toen het ongeval gebeurde. De recherche doet hier nu onderzoek naar.

De Mazda kwam in beeld op camerabeelden die in de nacht van het ongeluk zijn gemaakt. Daarop is te zien dat de auto in de nacht van het ongeval op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later kijken twee personen enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3. De politie deed vervolgens een oproep voor meer informatie over de auto en werd overstelpt met tips.

De 14-jarige Tamar werd op zaterdag 25 juli op de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze is omgekomen door een aanrijding. Eerder onderzocht de politie vier auto’s uit de buurt, maar die bleken er niets mee te maken te hebben.