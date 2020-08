ID&T wil praten met verzekeraars na uitspraak kort geding

Festivalorganisator ID&T wil snel in gesprek met verzekeraars na de uitspraak in het kort geding dat donderdag werd gepubliceerd. De organisator van festivals als Awakenings en Mysteryland kan een voorschot van 1,3 miljoen euro tegemoetzien vanwege geleden schade door geannuleerde evenementen, zo bepaalde de rechter. De verzekeraars gaan in hoger beroep.

Mysteryland en Awakenings werden geschrapt vanwege de coronacrisis. In het vonnis staat dat de verzekeraars zich onterecht hadden beroepen op een corona-uitsluitingsclausule. In de offerte die ID&T in januari kreeg, stond niets over zo’n clausule. De verzekeraars kunnen nog een claim van enkele miljoenen euro’s verwachten.

ID&T wil met de verzekeraars praten, zeker nu ze in hoger beroep gaan. “De huidige problematische economische en maatschappelijke situatie leent zich naar onze mening niet voor langdurige gevechten in de rechtszaal”, stelt woordvoerder Bas Meijer van ID&T Holding. Hij hoopt dat de verzekeraars ook in gesprek willen.