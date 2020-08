Kwaliteit onderwijs onder druk: wat kunnen ouders doen?

De scholen gaan binnenkort weer volledig open, maar de meningen zijn nog verdeeld over de vraag of dat verstandig is. Zonder aanvullende maatregelen maakt de vakbond Leraren in Actie, maar ook het Europese RIVM zich grote zorgen over de veiligheid. Ondertussen maken leerlingen en ouders zich minstens net zoveel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs mét maatregelen. Wat kun je als ouder doen om te zorgen dat je kind het goed blijft doen?

Roep om maatregelen

Uit een enquête van Leraren in Actie blijkt dat 80 procent van de leraren niet blij wordt van het vooruitzicht dat de scholen binnenkort, zonder maatregelen, weer volledig opengaan. Ook het ECDC, het Europese RIVM, is bezorgd over het feit dat mondkapjes en afstand nu niet verplicht zijn op Nederlandse scholen. LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, maakt zich vooral zorgen over de leerprestaties en sociale contacten van scholieren en is juist blij dat scholen weer volledig opengaan.

Achterstanden door thuisonderwijs

De Algemene Vereniging Schoolleiders schat dat 16 procent van de leerlingen erop achteruit is gegaan de afgelopen maanden. Uit een peiling van LAKS blijkt ondertussen dat scholieren zelf in 56% van de gevallen denken dat ze een leerachterstand hebben opgelopen. 16 procent of 56 procent, het roept bij veel ouders in ieder geval dezelfde vraag op: Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn kind in die groep terechtkomt?

Lang leve de bijlessen

Elk kind heeft aandacht en structuur nodig bij het leren, maar voor de meeste ouders is het tamelijk ingewikkeld om naast de dagelijkse verplichtingen, en zonder de benodigde vaardigheden, ineens ook juf of meester te zijn. De stress en druk die dat met zich meebrengt is bovendien funest voor het leren. Iemand inhuren is dan een verademing voor alle partijen. Jamie Schuller, medeoprichter van het bijlesinstituut Bijles Aan Huis, ziet met name een toegenomen vraag in het aantal online bijlessen: “Sinds maart zien we dat maar liefst de helft van de bijlessen via ons online bijles platform plaatsvindt. Door dit alternatief is de totale vraag naar bijles gestegen, ondanks de lesuitval en beperkte toetsing.” Op de vraag of dit de kansenongelijkheid vergroot, antwoordt hij: “Zowel bij ouders als delen van de politiek proef je inderdaad het sentiment dat de bijlesmarkt een te invloedrijke rol speelt in het huidige onderwijs. Ik begrijp dat beeld, want alle kinderen verdienen dezelfde kans op passend onderwijs. Ondanks dat ik besef dat kansenongelijkheid op de loer ligt, doe ik met Bijles Aan Huis alles om scholieren uit alle lagen van de bevolking de kans op betaalbare bijles te geven.”

Leren zonder druk

Dat betekent niet dat we niet betrokken kunnen zijn. Misschien zijn we geen wiskundewonders, maar in de meeste gevallen kunnen we wel fietsen, basketballen of een potje kaart spelen. Bewegen tussen het leren door is ontzettend belangrijk om het brein fit en scherp te houden. Ook spelenderwijs leren kan wonderen doen. Bijkomend voordeel: niet alleen onze kinderen, maar ook wij worden er fitter en scherper van.

Maak duidelijke afspraken

Natuurlijk willen we graag dat onze kinderen 24/7 geniaal zijn, maar deep down weten we best dat dat niet haalbaar is. Je kinderen hoeven gelukkig ook niet non-stop op het hoogste niveau te leren om alles eruit te halen wat erin zit. Integendeel, het is veel effectiever om op vaste tijden met de volle aandacht aan de slag te gaan en er echt mee op te houden als de tijd om is. Maak daar dus duidelijke afspraken over. Dat biedt de structuur én de broodnodige ontspanning die een kind nodig heeft om bij de les te blijven.

Goede ondersteuning essentieel

Juffen en meesters zijn we niet allemaal, zoveel is wel duidelijk. Gelukkig kunnen we al een hoop betekenen door het leerproces te ondersteunen waar mogelijk: met werkende wifi, een rustige werkplek, duidelijkheid of af en toe wat aansporingen om op tijd uit bed te komen. Dat is te overzien. Vooral als we de kinderen daarna mogen overhandigen aan die ingehuurde juf.