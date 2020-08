Ondernemers eisen eind aan mondkapjesplicht op Albert Cuypmarkt

Amsterdamse ondernemers hebben burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam gesommeerd de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt in te trekken. Als de burgemeester niet binnen 24 uur reageert, stappen de ondernemers naar de rechtbank Amsterdam om via juridische weg het intrekken van de mondkapjesplicht gedaan te krijgen.

De brief aan Halsema is verstuurd namens alle kooplieden van de Albert Cuypmarkt, de Ondernemersvereniging Albert Cuyp (OVAC) en Exploitatie Albert Cuyp BV.

De mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt is op 5 augustus ingegaan als maatregel tegen het verspreiden van het coronavirus. Marktkooplieden en andere ondernemers zeggen dat de maatregel hun handenvol geld kost, omdat er veel minder mensen komen.

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt dat de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt en in andere drukke straten in Amsterdam een experiment is dat tot eind augustus loopt. De maatregel is ingevoerd omdat het lastig is op drukke plekken 1,5 meter afstand te houden. “Aan het eind van de maand wordt het experiment geĆ«valueerd”, aldus de woordvoerder.

Onder meer protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink spanden eerder een kort geding aan naar aanleiding van de mondkapjesplicht die op drukke plekken in Amsterdam is ingevoerd. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloot tot de mondkapjesplicht omdat andere maatregelen niet voldoende bleken te zijn. De Amsterdamse rechter bepaalde woensdag dat de mondkapjes verplicht kunnen blijven.