Rotterdam Ahoy ontslaat 40 procent van personeel om coronacrisis

Zalencomplex Rotterdam Ahoy ontslaat 40 procent van zijn personeel vanwege de coronacrisis. De ingreep, waarbij ruim honderd mensen hun baan verliezen, is volgens de organisatie noodzakelijk in het belang van de toekomst van de Rotterdamse evenementenaccommodatie.

Rotterdam Ahoy werd in maart na de aankondiging van overheidsmaatregelen gesloten voor evenementen. Dit jaar had eigenlijk een “kroonjaar” moeten worden voor de locatie. In mei zou hier het Eurovisiesongfestival worden gehouden.