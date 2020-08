Op de Hagedoornweg in Amsterdam-Noord is een persoon zwaargewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Wat er is gebeurd wordt nog onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. De politie heeft nog geen informatie over mogelijke schutter of schutters bekendgemaakt.