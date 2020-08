Aantal nieuwe coronabesmettingen ongeveer gelijk gebleven

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is ongeveer even hoog als op donderdag. De overheid meldt op het coronadashboard dat bij 535 mensen het longvirus is vastgesteld, dat zijn er zes meer dan op donderdag.

De helft van de besmettingen is vastgesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar oud, ruim een kwart bij mensen tussen de 40 en de 60 jaar oud, 13 procent bij jongeren onder de 20 en 9 procent bij mensen van 60 of ouder. Zoals bekend verlopen infecties bij jonge mensen meestal mild. Ouderen lopen een veel groter risico om in het ziekenhuis te belanden.

Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen tot een driedaags gemiddelde van 15,3.