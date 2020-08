De Jonge: geen twijfel over uitslag lijsttrekkerssverkiezing

Vicepremier Hugo de Jonge twijfelt er niet aan dat dat de door hem gewonnen lijsttrekkersverkiezing binnen het CDA goed is verlopen. Kamerlid Pieter Omtzigt, die nipt tweede werd, vroeg het partijbestuur deze week om opheldering, nadat was gebleken dat sommige mensen na hun stem werden bedankt voor hun keuze voor de andere kandidaat.

Omtzigts eigen echtgenote kreeg een bericht waarin zij werd bedankt voor haar steun aan De Jonge. Zij was niet de enige die zich meldde bij de partij. Volgens het bestuur blijkt waren er ook De Jonge-stemmers die een foutief bericht kregen, maar is uit onderzoek gebleken dat de verkiezing correct is verlopen. De Jonge onderschrijft die conclusie. “Het stemproces is aan alle kanten met checks en balances omgeven.”

Omtzigt wil meer weten van dat onderzoek. Daarover onthield De Jonge zich van commentaar. “Dat is verder tussen de partij en de heer Omtzigt.”

In De Telegraaf liepen anonieme CDA’ers vrijdag leeg over de kloof tussen De Jonge en Omtzigt. De Jonge heeft naar eigen zeggen “wel eens fijnere krantenkoppen gezien” en erkent dat de verkiezing voor “deining en wrijving” in de partij heeft gezorgd. “Het duurt even voordat dit is geland. Maar ik denk dat de leden vooral willen dat we ons op de campagne richten.”

Minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra , die lang werd genoemd voor het leiderschap van het CDA, noemt het ontstane beeld “niet fraai”. Hij hoopt dat “we met z’n allen een mooie toekomst tegemoet gaan met het CDA. Ik denk ook dat dat kan.”

CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) denkt dat er niet zo heel veel aan de hand is. “Ik vind het allemaal niet zo heel erg schokkend”, zei hij over de verhalen. “Ik vond het een prachtige verkiezing. Ik vind ook dat je het recht hebt om te vragen of het allemaal goed is gegaan. Dat is toen bekeken, als dat nog een keer moet lig ik daar niet wakker van.”