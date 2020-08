Een café aan de Tuinweg in Hoofddorp moet de deuren sluiten omdat de coronamaatregelen er niet werden nageleefd. Politiemensen zagen dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag veel mensen waren in de horecazaak en op het terras. De bezoekers stonden schouder aan schouder, meldt de politie.

De burgemeester van Haarlemmermeer heeft het café daarop direct gesloten. De politie heeft de bezoekers verzocht weg te gaan. Dat gebeurde zonder problemen.