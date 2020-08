Aantal coronapatiënten op ic’s gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten dat zondag op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen ligt, is gelijk gebleven aan het aantal van de dag ervoor: 42. Vrijdag ging het nog om 43 patiënten.

Er liggen 565 mensen met andere klachten dan corona op de ic’s, 26 minder dan zaterdag. De totale ic-bezetting staat zondag op 607. Het aantal Covid-opnames buiten de ic bedraagt zondag 129 – twee minder dan een dag eerder.

De cijfers zijn bekendgemaakt door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “Het aantal opgenomen Covid-patiënten is deze week vrijwel stabiel gebleven. De ziekenhuizen kunnen de zorg voor Covid- en overige patiënten momenteel goed aan. Dit alles is in combinatie met de afvlakking van het aantal nieuwe besmettingen een geruststellend signaal, eens te meer wanneer we deze situatie weten vast te houden.”