Coronaproof Prinsengrachtconcert trekt 434.000 kijkers

Naar de uitzending van het aangepaste Prinsengrachtconcert in Amsterdam hebben zaterdagavond 434.000 mensen gekeken. De jaarlijkse publiekstrekker vond dit keer vanwege het coronavirus plaats in een kleinere, intieme setting in de binnentuin van Hotel Pulitzer.

De uitzending op NPO 2 eindigde op de zestiende plek in de Dag Top 25, maakte de Stichting KijkOnderzoek bekend. Normaal gesproken trekt het concert zo’n 10.000 bezoekers die op de tribunes en in bootjes naar de klassieke klanken op het water luisteren.

De laatste aflevering van TV-toppers trok 952.000 kijkers, waarmee het programma met Anita Witzier op NPO 1 een derde plek scoorde in de Dag Top 25. Het NOS Journaal van 20 uur was het best bekeken programma van de dag met ruim 1,7 miljoen kijkers, gevolgd door het bulletin van 18 uur waar iets meer dan een miljoen mensen naar keken.