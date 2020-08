PvdA-raadslid Sint-Michielsgestel gedood, zoon is verdachte

De man die zaterdagavond dood werd gevonden in de garage van een woning in Sint-Michielsgestel, is de plaatselijke PvdA-fractievoorzitter Jack de Vlieger. Die avond is de inwonende zoon van het slachtoffer als verdachte aangehouden, aldus de politie. Over de aanleiding voor het misdrijf zegt de politie niets, omdat het onderzoek nog loopt.

In een bericht op politie.nl houdt de politie het bij de volgende verklaring: “De identiteit van het slachtoffer van het misdrijf aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is uit verder onderzoek definitief vast komen te staan. Het betreft de 64-jarige bewoner van het huis. De verdachte, die 22 jaar zou zijn, zit nog steeds in beperkingen. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.” Tot die tijd mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.

“Jack was een politicus die gedreven werd door idealen. Er ging geen raadsvergadering voorbij, dat hij wel een keer de opmerking maakte: denken we ook aan mensen met een smalle beurs?”, aldus burgemeester Han Looijen in een reactie. Hij zegt geschokt en aangeslagen te zijn door de dood van de plaatselijke PvdA-fractievoorzitter en betuigt nabestaanden, fractieleden en collega-raadsleden zijn medeleven.