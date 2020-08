22.000 bezoekers drive-thru-expo Boijmans in Ahoy Rotterdam

Een speciale tentoonstelling van museum Boijmans Van Beuningen in Ahoy heeft 22.000 mensen getrokken. Kunstliefhebbers konden coronaproof van kunst genieten door met een elektrische auto door de hal, stapvoets langs tientallen kunstwerken te rijden die het museum daar had uitgestald. Dit alles gebeurde schadevrij.

De expositie in de evenementenhal begon 1 augustus en duurde tot afgelopen middernacht. Kijken kon met de eigen auto of met een leenwagen van Breeman Automotive, maar alleen elektrisch dus. Daarnaast hebben tientallen mensen met een fysieke beperking de kunst bekeken vanuit hun scootmobiel of rolstoel.

De tentoonstelling telde ruim vijftig werken. Het project was bijna een week voor het einde uitverkocht en ook de daarna toegevoegde tijdslots waren in enkele uren weg.

De verlichting op het kunstparcours was karig: de koplampen moesten op de kunstwerken schijnen. Er hing werk van onder anderen Ted Noten (die met het idee voor de drive-thru kwam), Paul McCarthy, Joep van Lieshout, Anselm Kiefer, Marijke van Warmerdam, Auguste Renoir, Panamarenko en René Magritte.