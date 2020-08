Drukte bij teststraten, dus ‘laat je alleen testen bij klachten’

Steeds meer mensen laten zich testen op het coronavirus, en daardoor wordt het erg druk bij de testlocaties, en ook in de laboratoria waar onderzoekers moeten vaststellen of iemand inderdaad besmet is. “Laat je alleen testen bij klachten”, is daarom de oproep waar het ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsdiensten maandag mee komen.

In de afgelopen week zijn veel meer tests uitgevoerd dan in voorgaande weken. Het aantal afspraken lag ongeveer 40 procent hoger dan in de week ervoor, en “in sommige regio’s ging het nog sneller”.

Het ministerie van Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden, zodat tijdens het snotterseizoen meer mensen kunnen worden getest. Maar omdat dit nog niet klaar is, komt de oproep, “om personen mét klachten te kunnen blijven testen”.