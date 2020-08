Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) stopt als Kamerlid

Kathalijne Buitenweg stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn als Kamerlid, na de verkiezingen van volgend jaar. Ze benadrukt haar huidige termijn wel vol te zullen maken.

Buitenweg stond bij de verkiezingen van 2017 op plek 2, achter partijleider Jesse Klaver. Daarvoor was ze onder meer tien jaar Europarlementariƫr voor GroenLinks, werkte ze bij het College voor de Rechten van de Mens en was ze voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. In de Kamer hield ze zich onder meer bezig met de onderwerpen politie en justitie en de veiligheid van vrouwen.

Vorig jaar werd bij Buitenweg kanker vastgesteld, maar lang uit de roulatie was ze niet. Begin dit jaar keerde ze terug in de Kamer. “Tsja, wat wil ik nog meer?”, schrijft ze in een verklaring op Twitter. Door haar ziekte, en het “onverwacht” snelle herstel, “lag die vraag ineens prominent op mijn bordje.”

“De ambitie om bij te dragen aan maatschappelijke verandering is onverminderd”, aldus Buitenweg. In de jaren voor het Kamerlidmaatschap “heb ik ervaren hoe dit ook kan vanuit een plek buiten het parlement. En dat smaakt naar meer.”