Reisadvies voor Spanje aangescherpt wegens dreiging corona

Het reisadvies voor heel Spanje wordt aangescherpt, van geel naar oranje. Het nieuwe advies geldt ook voor de Canarische Eilanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet zich daartoe genoodzaakt vanwege het oplopende aantal besmettingen in het populaire vakantieland.

Ook delen van Frankrijk gaan op oranje, laat het ministerie weten. Het gaat daarbij om de regio’s Sarthe, Hérault en Alpes- Maritimes. Ook Monaco en de Schotse stad Aberdeen gaan op oranje. De nieuwe reisadviezen gelden vanaf dinsdag.

“Op verschillende plaatsen in Europa neemt het aantal besmettingen met het coronavirus toe”, aldus het ministerie. “Op advies van het RIVM wordt daarom het reisadvies voor deze Covid-19-risicogebieden aangepast. Alle niet-noodzakelijke reizen naar landen of gebieden met een oranje kleur in het reisadvies worden afgeraden.”

“Vakantiereizen zijn geen noodzakelijke reis”, benadrukt Buitenlandse Zaken. “Reizigers die terugkeren uit een Covid-19-risicogebied waaronder de bovenstaande worden geacht bij terugkeer in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.”