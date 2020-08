Woningmarkt lijkt onaangeroerd door coronacrisis

In de eerste helft van dit jaar draaide de woningmarkt op volle toeren. Ook toen de coronacrisis als een bom insloeg en de economische impact al snel voelbaar was, was er geen enkel teken dat de huizenprijzen daalden. Dit tegen alle verwachtingen van banken in. Ook hebben we nog steeds met een krapte op de markt te maken. Eén ding is duidelijk: er worden nog steeds flink veel huizen aangeboden en verkocht, én er word dus ook veel verhuisd.

Immuun voor de coronacrisis

Menig bedrijf, de arbeidsmarkt, horeca, de reisbranche, winkels, allemaal zijn ze hard getroffen door de coronacrisis. Op het eerste gezicht leek de huizenmarkt in het tweede kwartaal immuun te zijn voor de gevolgen van de coronacrisis. En dat lijkt nog steeds het geval te zijn. Hier kan uiteraard altijd nog in het laatste kwartaal van dit jaar verandering in komen, maar vooralsnog is er nog steeds vertrouwen in de woningmarkt. In de maand juli was nog geen kwart van de huiseigenaren bezorgd over prijsdalingen op de koopwoningmarkt. In april en mei was dat nog vijftig procent, aldus een recente peiling van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder de leden. Kopers bieden nog altijd gemiddeld 1,5 procent boven de vraagprijs. Je betaalt gemiddeld 335.000 euro voor een huis, 35 procent meer dan in 2008.

In coronatijd verhuizen

Het profiel van huizenkopers is wel wat veranderd, waarbij huizenzoekers vaker een tuin willen. Daar komt bij dat Nederlanders die geen vast contract hebben of die in kwetsbare sectoren werken voorzichtiger zijn. Of de huizenmarkt in het laatste kwartaal van dit jaar nog last gaat krijgen van de crisis is mogelijk, maar vooralsnog wordt er nog volop verhuisd. De coronacrisis was in juli voor 18 procent reden om een verhuizing uit te stellen. Dat is nog altijd best een hoog percentage, maar in juni was dat nog 29 procent.

Opslagruime thuisbezorgd

Voor iedereen die gaat verhuizen en bijvoorbeeld kleiner gaat wonen, die krijgt te maken met inboedelopslag. Daar heeft Kubox.nl een mooie oplossing voor bedacht. Ze zijn specialist in opslagruimte thuisbezorgd. Je bestelt als consument een box, deze wordt voor de deur geleverd. Je kan deze inpakken met verhuisspullen en zodra je klaar bent, wordt deze opgehaald. Als je de spullen weer nodig hebt, wordt de box geleverd op het nieuwe adres. Wel zo makkelijk, en ook coronaproof.

Voorzorgsmaatregelen

Want hoe doe je dat in deze tijd, verhuizen terwijl er een pandemie gaande is? Dat vraagt om wat extra voorzorgsmaatregelen. Kubox opslag voor de deur past goed in deze tijd waarin we meer afstand moeten houden en voorzichtiger moeten zijn. Daarbij is een opslag huren een fijne manier om je huisraad voor korte of lange termijn op te slaan. Zorg er verder voor dat je op één dag verhuisd, op een zo rustig mogelijke dag, dat iedereen voldoende zijn handen wast. Verder is het gebruik van dozen die al in het bezit zijn wenselijk, of zorg voor nieuwe dozen. Pak de dozen zelf in en neem alle oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden af met een doekje, zoals een busje dat gehuurd wordt.