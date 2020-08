Defensie gaat gecrashte marinehelikopter bergen

De NH90-helikopter die op 19 juli in het Caribisch gebied bij Aruba crashte, waarbij twee bemanningsleden om het leven kwamen, wordt geborgen. Waarschijnlijk gebeurt dat volgende week al, meldt het ministerie van Defensie.

Eerst was nog onduidelijk of het wel mogelijk was om het toestel te bergen, maar inmiddels blijkt dat dit kan. Het benodigde materieel hiervoor is dinsdag op CuraƧao aangekomen. Zodra het toestel is geborgen, wordt het overgedragen aan de Inspectie Veiligheid Defensie. Deze doet vervolgens onderzoek naar de toedracht van de crash.

Eerder kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met de voorlopige conclusie dat de crash waarschijnlijk niet door een technische of mechanische storing werd veroorzaakt. Daarom konden andere NH90-helikopters weer de lucht in.

Bij de crash raakten de overige twee bemanningsleden niet gewond.