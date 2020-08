In avond stormachtig aan westkust

Dinsdagavond en komende nacht zwelt de wind aan en bereikt storm Francis Nederland. Woensdagochtend vroeg bereikt de storm zijn hoogtepunt. Het KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven wegens de verwachte zware windstoten.

In de eerste helft van de ochtend kan het langs de west- en noordwestkust een tijdje stormen (windkracht 9) en daarbij zijn direct aan zee zeer zware windstoten mogelijk tot wel boven de 100 km/uur. In de kustgebieden van het westen en noordwesten kan de wind uithalen naar 85-95 km/uur en in het binnenland is kans op zware windstoten van circa 75 km/uur.

De wind komt eerst uit zuidwestelijke richting, woensdagochtend draait deze naar west. In het noordoosten valt de wind eerst nog mee en gaat het pas later stevig waaien.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat het stormachtige weer mogelijk voor hinder op de weg gaat zorgen. Door de harde wind kunnen takken en bladeren op de weg terechtkomen.

Woensdagmiddag is de ergste wind voorbij, maar het blijft nog steeds onstuimig. Aan de kust kan het hard tot stormachtig waaien met zware windstoten van 80-90 km/uur. Ook in de Limburgse heuvels zijn zware windstoten mogelijk van ruim 75 km/uur. De wind wordt westelijk en is in het binnenland vrij krachtig tot krachtig (windkracht 5-6). In het Waddengebied komen er ook woensdagavond nog zware windstoten voor, dan vanuit west- tot noordwest.

Donderdag is het een stuk rustiger.