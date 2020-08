Meer doden en ziekenhuisopnames door corona, minder besmettingen

Het coronavirus heeft volgens de laatste weekcijfers 32 mensen in Nederland het leven gekost, een verdubbeling van het aantal meldingen ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen, zo blijkt uit een rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ziekenhuizen meldden 84 opnames van coronapatiënten. Dat waren er 34 meer dan in de vorige weekcijfers.

Het aantal vastgestelde besmettingen is afgelopen week juist gedaald. Het RIVM kreeg 3588 meldingen binnen over positieve testresultaten, 425 minder dan de week daarvoor. Toen was voor het eerst na een wekenlange stijging ook al sprake van een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen.

Hoewel het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames is toegenomen, blijven de aantallen relatief laag vergeleken met de piek van de epidemie. Begin april kregen ziekenhuizen vijf- tot zeshonderd coronapatiënten per dag binnen en waren meer dan tweehonderd sterfgevallen per dag geen uitzondering.

Positief is dat het zogeheten reproductiegetal afgelopen week iets is gedaald volgens het RIVM, van 1,19 naar 1. Dat betekent dat iemand die is besmet met het virus gemiddeld één andere persoon aansteekt. Het R-getal is niet met zekerheid vast te stellen. Het RIVM houdt een marge aan en stelt dat het tussen de 0,93 en 1,10 moet liggen.

Hoewel iedereen met lichte klachten zich kan laten testen, noemt het RIVM het aannemelijk dat niet iedereen dat doet. Het werkelijke aantal besmettingen ligt dus hoger dan de officiële cijfers. In de wekelijkse cijfers zijn overigens ook verlate meldingen van een week eerder opgenomen.

Op de intensivecareafdelingen werden vorige week 26 coronapatiënten opgenomen, twee minder dan een week eerder, meldt het RIVM op basis van cijfers van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

De meeste nieuwe besmettingen deden zich voor in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. In Zuid-Holland daalde het aantal gevallen licht, in de twee andere provincies bleef het ongeveer gelijk.

Het RIVM benadrukt nog eens dat het “belangrijk is dat mensen zich aan de maatregelen houden”. Anderhalve meter afstand houden en goed letten op hygiëne blijven het devies. Wie klachten heeft, wordt opgeroepen zich te laten testen en verder thuis te blijven.