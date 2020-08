NPO bevestigt dat Jort Kelder nieuwe presentator is van Op1

Jort Kelder vervangt Sander Schimmelpenninck bij Op1. De presentator is vanaf volgende week donderdag te zien naast Welmoed Sijtsma, bevestigde de NPO dinsdag tijdens zijn najaarspresentatie.

Schimmelpenninck liet maandag weten dat hij zou stoppen met de talkshow. Toen werd al gefluisterd dat Kelder zijn plek in zou nemen, maar dat wilde omroep WNL niet bevestigen.

De presentator en tevens hoofdredacteur van Quote besloot in juni dat hij geen zin meer had in Op1. Sander legde maandag in zijn Zelfspodcast uit dat hij de vrijheid mist en zijn rol beperkt vindt. Schimmelpenninck blijft wel beschikbaar om af en toe in te vallen voor Kelder, die eerder ook hoofdredacteur was van Quote.