Officieel sprake van zomerstorm in Nederland

Storm Francis trekt van dinsdag op woensdagnacht over Nederland, maar nu al is er officieel sprake van een zomerstorm. Dat is volgens Weeronline eerder dan verwacht. In IJmuiden werd tussen 21.00 en 22.00 uur ruim een uur lang een gemiddelde windkracht van 9 gemeten.

De zwaarste windstoot bedroeg 100 kilometer per uur en werd ook in IJmuiden geregistreerd. De hele nacht kan het blijven stormen, met name in de kustprovincies. Daar worden extra harde windstoten verwacht. Woensdag neemt de storm weer af.

Francis is de vijfde storm van het jaar. In februari kwamen vier stormen over het land in een tijdsbestek van twee weken.

Ook in augustus vorig jaar werd een zomerstorm gemeten. Weeronline noemt het “opvallend” dat er deze eeuw al twaalf zomerstormen in Nederland zijn geregistreerd.