Toerismesector in Noord-Holland het hardst geraakt door corona

Hotels, campings en andere toeristische accommodaties zijn in Noord-Holland relatief het hardst geraakt door de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het tweede kwartaal. In Friesland nam het aantal gasten het minst af, maar ook hier was een halvering te zien.

Toeristische accommodaties ontvingen in het tweede kwartaal van 2020 driekwart minder gasten dan in dezelfde periode een jaar eerder. De sector kwam bijna geheel tot stilstand in april en herstelde enigszins in mei en juni.

In Noord-Holland nam het aantal gasten verhoudingsgewijs het meest af, met 82 procent. Vooral Amsterdam trok minder toeristen. “De verblijfsrecreatie in steden werd harder getroffen dan die in de meer landelijke gebieden”, constateren de onderzoekers.

Groepsaccommodaties en hotels zagen het aantal gasten het sterkst dalen. Bungalowparken en campings kwamen er het best vanaf, maar ontvingen nog steeds zo’n 60 procent minder gasten dan een jaar eerder.

Het CBS merkt op dat vooral buitenlandse toeristen wegbleven vanwege de wereldwijde reisbeperkingen. Dit betreft met name toeristen die van ver weg moesten komen en anders het vliegtuig hadden gepakt. Het aantal Nederlandse gasten nam het minst af, met 60 procent.