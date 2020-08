Aantal autobranden loopt op, verzekeraars noemen trend zorgelijk

Het aantal bij verzekeraars bekende autobranden is vorig jaar opgelopen tot 4941. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2018, toen verzekeraars er 4399 telden. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars woensdag.

Het Verbond noemt de stijgende trend in het aantal autobranden zeer zorgelijk. De branden ontstaan voornamelijk door brandstichting, aldus de verzekeraars. “Een autobrand in een woonwijk heeft een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Zulke branden kunnen overslaan naar woonhuizen of andere auto’s.”

In de jaren 2016 tot en met 2019 claimden Rotterdammers de meeste autobranden, 573 in totaal. Den Haag staat met 541 claims op de tweede plek, gevolgd door Amsterdam (533 claims) en Utrecht (448 claims). Op provinciaal niveau voert Zuid-Holland de top drie aan, met 3051 claims, gevolgd door Noord-Brabant (2999 claims) en Noord-Holland (2301 claims).

Particuliere autobezitters met een beperkt casco- (WA-plus) of cascoverzekering (allrisk) zijn verzekerd tegen autobranden. De geregistreerde claims komen van hen. Ongeveer 70 procent van het Nederlandse wagenpark heeft zo’n verzekering, aldus het Verbond.

Het Verbond adviseert autobezitters om hun voertuig altijd op een zo zichtbaar mogelijke plek te parkeren. “Het liefst in het licht van een lantaarnpaal of een andere buitenlamp. Brandstichters willen immers niet graag gezien worden.” Ook kunnen WhatsApp-groepen nuttig zijn bij het signaleren van verdachte situaties in de buurt, aldus de verzekeraars.