Bliksembezoek Chinese minister aan Den Haag

De Chinese minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken bracht woensdag een bliksembezoek aan Nederland. Het maakt onderdeel uit van zijn Europese rondreis waarin hij vooral de vriendschappelijke relatie benadrukt. Maar net als in zijn eerste stop in Rome kreeg Wang in Den Haag ook direct kritiek te horen op de Chinese aanpak van Hongkong.

Wang sprak met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken op een kasteel in Voorschoten. De tussenstop laat volgens Blok zien dat beide landen willen werken aan een “serieuze onderlinge relatie”.

Omdat de betrekkingen tussen Peking en Washington ernstig zijn bekoeld proberen de Chinezen de banden met Europa te versterken. Wang gaat ook naar Berlijn, Parijs en Oslo. Europa is voor China een van de belangrijkste handelspartners. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds de corona-pandemie.

China’s beleid in Hongkong zorgt voor wrevel in Europa. China beperkt de autonomie van de voormalige Britse kroonkolonie. Opposanten worden er opgepakt en de media staan onder druk.

“De recente arrestaties van volksvertegenwoordigers en journalisten, het uitstel van de verkiezingen voor de wetgevende macht en de Nationale Veiligheidswet zijn alle zeer zorgelijke ontwikkelingen”, aldus Blok. Hij bracht ook de benarde positie van de Oeigoeren en de godsdienstvrijheid ter sprake.

De Tweede Kamer zou wel een hardere lijn willen tegen China, niet alleen vanwege mensenrechtenschendingen maar ook om oneerlijke handelspraktijken. Blok ziet daar niets in. Een uitnodiging om met Kamerleden te praten werd door Wang afgeslagen. Er was ook geen persconferentie na het gesprek met Blok.

Ook Huawei kwam ter sprake. Blok herhaalde dat het bedrijf niet mag worden gebruikt voor spionagepraktijken. Sommige westerse landen sluiten de telecomreus uit van hun 5G-netwerk uit vrees voor spionage. China ontkent dat, maar de veiligheidswet dwingt burgers en bedrijven mee te werken met de veiligheidsdiensten als die dat nodig achten. Het kabinet moet nog besluiten over deelname van Huawei aan het Nederlandse 5G-netwerk.

Aan het begin van de avond ging Wang nog voor een beleefdheidsbezoek langs bij premier Mark Rutte op Financiƫn. Die was daar voor coalitieonderhandelingen over de begroting en coronasteun aan bedrijven.