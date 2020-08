Kritiek oppositie over verwachte versobering coronasteunpakket

Het kabinet werkt nog aan een derde steunpakket voor door de coronacrisis gedupeerde ondernemers, maar vanuit de oppositie klinkt al flinke kritiek. Volgens ingewijden gaat het kabinet de hulp aan ondernemers per 1 oktober versoberen. GroenLinks en Forum voor Democratie zijn het niet eens met een afbouw, laten ze weten.

GroenLinks vindt dat de inkomensondersteuning juist moet worden verstevigd in plaats van afgebouwd. Naast de loonsteun voor bedrijven – de NOW-regeling – pleit GroenLinks voor een crisisinkomen voor alle mensen die hun werk of inkomen kwijtraken door de crisis. Daar kunnen ze vooralsnog tot 1 juli volgend jaar op terugvallen.

Zo wil GroenLinks-leider Jesse Klaver een langere werkloosheidsuitkering, met 70 procent van het salaris. Zzp’ers en flexwerkers krijgen een crisisinkomen tot 1050 euro per maand. Daarbij wordt een inkomen van een partner of het eigen vermogen niet meegerekend. Daarnaast wil de partij 1 miljard euro vrijmaken om mensen te kunnen omscholen naar een baan in een sector waar een tekort aan personeel is, zoals de zorg en de politie.

In het huidige steunpakket van de regering zit al wel een partnertoets. Naar verluidt wil het kabinet in het nieuwe steunpakket ook een vermogenstoets invoeren.

Forum voor Democratie zegt ontzet te zijn over het plan om de coronasteun aan bedrijven te verlagen. “Als er nu meer bedrijven failliet gaan, zullen we langer in deze crisis blijven”, stelt FvD-leider Thierry Baudet. Hij hekelt dat het kabinet wel miljarden uittrekt voor het nieuwe Europese noodfonds maar Nederlandse ondernemers en werknemers niet wil beschermen. Baudet verwijst naar een eerder plan om de economie te beschermen en stimuleren. Daarin staat onder meer een verlaging van de btw naar 6 en 19 procent en de versnelling van overheidsopdrachten aan bedrijven.