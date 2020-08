ProRail: storingsploegen paraat voor calamiteiten door storm

Als de zomerstorm Francis woensdag voor calamiteiten zorgt op het spoor dan staan “storingsploegen en incidentenbestrijders paraat om die zo snel mogelijk te verhelpen”, meldt ProRail dinsdag.

De spoorbeheerder meldt dat door de storm bomen of takken op het spoor kunnen komen of in bovenleidingen. Dit kan het treinverkeer storen.

Op station Alkmaar worden spoor 2 en spoor 3 vanaf 05.00 uur woensdagochtend “onttrokken voor het treinverkeer”, aldus ProRail. Op dat perron is de organisatie bezig met werkzaamheden aan de perronkap om deze bestendiger te maken tegen extreme weersomstandigheden. Omdat dit werk nog niet klaar is, wordt er geen gebruik gemaakt van de sporen. Hierdoor rijden er tot 10.00 uur minder treinen tussen Den Helder en Amsterdam.

De provincie Flevoland meldt dat wegens de harde wind op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen het zogenoemde stormprotocol van kracht is. Dit betekent een maximumsnelheid van 70 km/uur en een inhaalverbod. Als de wind in de nacht verder toeneemt, wordt de dijk gesloten voor vrachtwagens en aanhangers.