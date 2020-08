Rotterdam komt met app die drukte in stad meet

De gemeente Rotterdam lanceert in het najaar een app die in kaart brengt hoe druk of rustig het is op openbare plekken in en rond de stad. Met de app kunnen mensen zien of ze op een veilige manier kunnen winkelen of een terrasje pakken.

De komende maanden testen de eerste gebruikers de zogeheten SpotR-app. In oktober moet de app klaar zijn zodat iedereen deze kan downloaden in de appstore. Rotterdam is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse gemeente die komt met een dergelijke druktemeter op basis van objectieve realtime data. Als een locatie in de stad op een bepaald moment druk is, geeft de app een tijd aan waarop het rustiger is of worden er alternatieve bestemmingen getoond.

“In Rotterdam zetten we alles op alles om ondanks de noodzakelijke coronamaatregelen volop door te kunnen draaien”, aldus de Rotterdamse wethouder van economie Barbara Kathmann. De app moet niet alleen bewoners en bezoekers helpen op een veilige manier door de stad te navigeren. “We helpen tegelijkertijd de Rotterdamse ondernemer zijn zaak draaiende te houden. Dat is nu meer dan ooit keihard nodig.”

De SpotR-app maakt gebruik van anonieme locatiegegevens afkomstig van gebruikers van Buienradar die toestemming hiervoor hebben gegeven. Deze informatie wordt elk kwartier ververst. Utrecht en Breda hebben ook druktemeters, maar deze maken gebruik van waarnemingen. In Breda geven buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bijvoorbeeld op vaste tijdstippen door hoe druk het op een bepaalde locatie is.