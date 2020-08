Zomerstorm houdt tot in de middag aan

De storm die over Nederland raast, bereikte woensdag in de loop van de ochtend een hoogtepunt. Aan de kust in het westen en noordwesten is windkracht 9 gemeten, meldt Weeronline. Tegen het middaguur is de storm voorbij. Het duurt tot het eind van de middag voordat de zware windstoten zijn verdwenen.

Langs de westkust zijn er zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur en enkele zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur zijn niet uitgesloten.

“Het wegverkeer kan vooral bij zijwind flink gehinderd worden en het wordt afgeraden om met een caravan, aanhanger of lege vrachtwagen de weg op te gaan”, aldus Weeronline.

Donderdag is het veel rustiger weer en staat er een matige wind. Vrijdag en in het weekend is het weer iets onstuimiger met een matige tot vrij krachtige wind, maar tot een storm komt het niet meer.