Actief vs. passief beleggen: wat is het verschil?

Nu de rente blijft dalen, gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieven om rendement te krijgen op hun zuurverdiende centen. Zo kiezen velen ervoor om hun geld te beleggen. Dit kan zowel passief als actief. Beide vormen kennen hun voor- en nadelen en zijn geschikt voor verschillende soorten beleggers. Hieronder bespreken we het verschil tussen actief en passief beleggen.

Voordat we dieper ingaan op dit verschil, willen we een belangrijke boodschap meegeven die elke belegger moet onthouden: doe je huiswerk. Ga niet zomaar beleggen in een willekeurig financieel product. Neem je tijd om onderzoek te doen naar het handelsinstrument dat het beste bij je past. Beleggen is een risicovolle onderneming die kennis en ervaring vereist.

Daarom wordt aangeraden om voldoende research te doen. Wil je graag de kennis die je hebt opgedaan toepassen in de praktijk? Dit kan m.b.v. een demo account. Online brokers, handelsplatformen waar je financiële producten kan kopen of verkopen, bieden demo accounts aan. Je ontvangt dan een virtueel bedrag waarmee je naar hartenlust kunt beleggen. Zo krijg je de kans om strategieën uit te proberen zonder dat je het risico loopt geld te verliezen.

Actief beleggen

Actief beleggen is ideaal voor mensen die al wat ervaring hebben met handelen. De belegger kiest zelf bewust in welke handelsinstrumenten hij of zij belegt. Daarnaast gaat de handelaar op zoek naar de beste regio’s en sectoren om in te investeren.

Actieve beleggers proberen portefeuilles en strategieën toe te passen met als doel een beter rendement te behalen dan de markt. Men wil als het ware de markt verslaan. Daarom gaat men op zoek naar de beste beleggingen.

Dit kunnen onder andere CFD’s in aandelen, obligaties, grondstoffen, cryptocurrencies, of valuta zijn. Beleggen in valuta of forex is een erg populaire manier van investeren. De forexmarkt is een van de populairste vormen van handelen. Daarom is dit ook een geliefd handelsinstrument onder actieve beleggers. Wil je ook graag zelf beleggen in valuta of forex? Ga dan op zoek naar de beste forex broker van Nederland en je kan binnen een mum van tijd aan de slag.

Passief beleggen

Wil je je eerste stappen zetten in de beleggingswereld? Dan is passief beleggen een goede optie. Beginnende beleggers zijn vaak nog niet vertrouwd met investeringen en durven geen risico te nemen. Ook beschikken ze niet over genoeg kennis en ervaring om bepaalde beslissingen te nemen.

Daarnaast is het een goede optie voor beleggers die ervan overtuigd zijn dat de markt niet te verslaan is. Bij deze vorm van beleggen ga je niet actief investeren in een handelsproduct. Je handelt in een financieel instrument dat geen actie vereist, zoals indexfondsen en ETF’s.

Voorbeelden van dergelijke fondsen zijn: AEX Index, S&P500 of MSCI wereldindex. Hoe werken dergelijke fondsen? De belegger koopt in één keer “de index”. Als de index daalt, dan daalt je investering ook. Het omgekeerde is ook waar: stijgt de index, dan stijgt je belegging. Je hebt namelijk zelf geen controle over de koers.

Welke vorm van beleggen kiezen?

Welke vorm past het best bij je? Dit hangt van verschillende factoren af. Ten eerste moet er worden gekeken naar je kennis en beleggingservaring. Heb je maar weinig ervaring? Dan is passief beleggen de beste optie. Ook als je weinig tijd hebt om research te doen of de beste investeringen te vinden, is passief beleggen de beste oplossing.

Daarnaast moeten de kosten in overweging worden genomen. Passief beleggen is goedkoper dan actief beleggen. De passieve handelaar opent namelijk niet continu nieuwe posities. Beleg je actief, dan kost het openen van nieuwe posities geld.

Bovendien moet er ook worden gekeken naar het risiconiveau. Ben je iemand die niet graag risico’s neemt? Dan is passief beleggen eerder iets voor jou. Hou je van wat risico en wil je graag een hoger rendement behalen dan de markt? Dan is actief beleggen misschien een goede optie.

Ten slotte moet ook de staat van de beurs in overweging worden genomen. Heerst er stress en paniek op de markt en gedragen de handelsinstrumenten zich erg volatiel? Dan levert actief investeren meer rendement op.

Om na te gaan welke vorm het beste bij je past, moet je rekening houden met al deze bovenstaande punten. Wees er je daarnaast van bewust dat beleggen risicovol is. Veel handelaars verliezen geld op de beurs.