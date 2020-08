Meldpunt voor slachtoffers misbruik Jehova’s getuigen

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehova’s getuigen kunnen binnenkort terecht bij een meldpunt van Slachtofferhulp Nederland. “Het meldpunt Verbreek de stilte wordt uitgebreid met specifieke expertise over seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen, zoals de Jehova’s”, aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

De geloofsgemeenschap wilde publicatie van een rapport over seksueel misbruik op twee websites ongedaan maken, maar verloor begin deze maand ook in hoger beroep een rechtszaak daarover. Het onderzoeksrapport gaat over de (gebrekkige) afhandeling van gevallen van seksueel misbruik binnen de Jehova-gemeenschap.

Omdat de Jehova’s getuigen tot nu toe ook steeds weigeren om een laagdrempelig intern meldpunt in te richten wordt minister Dekker gedwongen deze stap te nemen, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdagavond in een verklaring.