Nederland als vakantieland al ontdekt door onze voorouders

Nu steeds meer toeristische bestemmingen oranje kleuren, zal de ‘Staycation’ ook de aankomende herfstvakantie populair blijven. Toch is vakantie in eigen land geen nieuw fenomeen, zo blijkt uit historisch onderzoek van familiegeschiedenis platform MyHeritage.

Country Manager Nederland Willeke Binnendijk licht toe: “Al in de 19e eeuw trokken mensen er dagjes op uit, naar bijvoorbeeld Drenthe of Maastricht, ondanks dat reizen mogelijk was. Uit historische data blijkt dat de ervaringen van onze voorouders niet zo veel verschillen met onze belevenissen anno 2020. Het mooie Nederlandse landschap zorgde toen al voor rust, verbroedering en een ultiem vakantiegevoel.

Dagje wandelen werkt verbroederend

MyHeritage, een wereldwijd platform voor familiehistorie en DNA-matches, nam kranten uit de periode eind 19e en begin 20e eeuw onder loep en onderzocht die op ons vakantiegedrag. Wat bleek? Een dagje wandelen met een bonte groep mensen door het mooie landschap van Drenthe werd als een vorm van verbroedering ervaren (bron: Nieuwsblad van het Noorden, 4 augustus 1889), terwijl de ANWB waarschuwt om vooral geen troep achter te laten wanneer er door de bossen en velden getrokken wordt. Ook het kampeerterrein moet netjes worden achtergelaten, is het dringende advies (De Volkskrant, 5 juli 1940). Dat gaat sneller als de kids een nanny hebben met een officiële Frobelakte, zo blijkt uit een oproep in de Telegraaf van een dame uit Nunspeet die daarnaar op zoek is (bron: 14 juli 1897).

Zelfs de Prins van Oranje vertoont zich in Marken, Urk en Schokland en spreekt zijn bewondering uit voor het mooie Nederlandse landschap. Daarna reist hij met zijn gouverneur door naar de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg. Om de reis in een Maastrichts hotel te eindigen (bron: Utrechtsche Courant, 15 juli 1853). “Kortom: vakantie vieren in eigen land was populair!”, aldus Binnendijk.

Van Koninklijke huize tot werkende klasse

Van Koninklijke huize tot werkende klasse: een vakantie in eigen land is een ‘gouden tijd’ (bron: Nieuwsblad van het Noorden, 4 augustus 1899). “Want wel vinden we dat werken en arbeiden goed en nuttig is, wel preeken we allen over den arbeid en den vlijt als ons aller hoofddeugden… We zegenen vakantie. De vakantie, de weken waarin afgemartelde hoofden rust vinden, en gespannen zenuwen zich herstellen… Vakantie, het hemelse dolce far niente, het zalige niets doen, niets, absoluut niets anders dan met den rug op het gras te liggen en naar boven te staren in de blauwe lucht, waaraan de witte wolkjes zeilen… Binnendijk: “Op basis van deze krantenartikelen is de conclusie dat onze voorouders Nederland als vakantieland al lang hadden ontdekt en ervan genoten.”

Oude zwart-wit foto’s ingekleurd

Door oude zwart-wit foto’s uit die tijd in te kleuren, kreeg het familiegeschiedenis platform een nog beter beeld van de geschiedenis tot 1950. Binnendijk: “Het gaat om een innovatieve functie, MyHeritage In Color, die automatisch zwart-witfoto’s inkleurt met behulp van een deep learning-techonolgie en ongelooflijke resultaten produceert. Ook bezoekers van het platform MyHeritage.com kunnen tot 10 september 2020 deze functie kosteloos gebruiken.

Over MyHeritage

MyHeritage is het toonaangevende, wereldwijde ontdekkingsplatform voor het ontdekken, delen en bewaren van familiegeschiedenis. Met miljarden historische gegevens en stamboomprofielen, en met geavanceerde matchingtechnologieën voor al zijn middelen, kunnen gebruikers met MyHeritage hun verleden ontdekken en vastleggen voor toekomstige generaties.