Reizen, Schiphol, Eindhoven airport en coronamaatregelen

In aanloop naar het hoogseizoen stortte het toerisme vanaf maart dit jaar wereldwijd volledig in. Honderdduizenden reizen moesten vanaf die maand geannuleerd worden. Inmiddels is de reisindustrie weer opgestart en wordt er nu de zomervakantie in alle regio’s bijna voorbij is, schoorvoetend uitgekeken naar de winter. Schiphol en Eindhoven airport zijn weer in bedrijf, maar het blijft onzeker.

Zowel Schiphol als Eindhoven airport liggen er niet langer verloren bij. Op 1 juli maakte de luchtvaart de sprong in het diepe. KLM breidde toen het aantal vluchten en bestemmingen sterk uit; evenals Transavia, dat sinds begin juni weer voorzichtig vliegt. Easyjet, sinds eind maart aan de grond, is sinds 2 juli weer in de lucht. Ook vanaf Eindhoven airport wordt er weer af en aan gevlogen, ook al blijft het onzeker. Heel Spanje en delen van Frankrijk hebben deze week code oranje gekregen.

Coronaregels

Beide airports moeten zich aan veel coronaregels houden, wat betekent dat reizigers hier en daar wat hindernissen moeten nemen. De luchtvaartsector heeft met een opeenstapeling van regelgevers te maken, zowel mondiaal, Europees als nationaal. Uiteraard geldt op vliegvelden ook de anderhalvemeter afstand regels en moet iedereen verplicht mondkapjes dragen, ook in het vliegtuig. De maatregelen gelden ook voor de aangesloten parkeerbedrijven, die zich aan de opgestelde corona veiligheidsmaatregelen dienen te houden. Parkeren bij Eindhoven Airport kan veilig en voordelig door te reserveren. Zowel de aanbieders van valet parking als van shuttle parking komen in aanmerking voor het ‘speciale corona maatregelen’ kenmerk als ze aan de richtlijnen voldoen en de juiste maatregelen hebben genomen.

Stijging aantal passagiers met corona

Ondanks alle coronamaatregelen die genomen worden door Schiphol airport en Eindhoven airport breidt het virus zich wel uit. Het aantal passagiers met corona dat landde op Schiphol tussen 1 juni en 17 juli is flink gestegen ten opzichte van de anderhalve maand daarvoor. GGD Kennemerland meldt dat er 38 nieuwe gevallen bij zijn gekomen waarbij een passagier de dagen na de vlucht besmet bleek met corona. Ook het aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport is de afgelopen tijd bijna verviervoudigd. Sinds begin juni kwamen er 26 passagiers met corona aan op het vliegveld.

Gezondheidsverklaring

Voordat je in een vliegtuig mag stappen, moet je wel door wat papierwerk heen. Ook is een gezondheidsverklaring nodig. Elke vliegmaatschappij heeft haar eigen formulieren die je kan downloaden. Reizigers moeten hun gezondheidsverklaring voor, tijdens en na de vlucht bij zich houden. Je kan worden gecontroleerd als je bijvoorbeeld aankomt bij de luchthaven, op de luchthaven zelf en bij het inchecken en boarden. Op de luchthaven van aankomst kan er steekproefsgewijs gevraagd worden om de gezondheidsverklaring te laten zien.

Mogen we deze winter op reis?

Of we komende winter met z’n allen op wintersport kunnen of een andere vakantie kunnen boeken, is nog onduidelijk. Niemand weet hoe de situatie er dan of in het voorjaar uitziet. Het is een persoonlijke keuze of je nu al een vakantie boekt voor volgend jaar of dat je daar nog even mee wacht. Reisadviezen per land kan je vinden op de site van Nederlandwereldwijd.nl.