Treinreizigers vanaf 2024 sneller in Berlijn en Brussel

Treinreizigers zijn vanaf 2024 vanuit Amsterdam sneller in Berlijn en in Brussel. De NS werkt momenteel aan een plan daarvoor. De treinreis naar de hoofdsteden van Duitsland en België wordt een half uur korter dan nu. De NS maakte maandag al bekend dat er een rechtstreekse treinverbinding met Londen komt en dat overstappen in Brussel niet meer nodig is. Met al deze aanpassingen hoopt het vervoersbedrijf een grotere concurrent te worden voor de luchtvaart.

De tijdwinst naar Berlijn wordt mogelijk door een combinatie van een betere dienstregeling in Nederland en Duitsland, het vervallen van de locomotiefwissel bij de grens en het overslaan van enkele Duitse stations.

De reis van Brussel naar Amsterdam duurt nu nog 2 uur en 52 minuten. Hier wordt tijdwinst behaald doordat nieuwe treinen een deel van het traject op een topsnelheid van 200 kilometer per uur kunnen rijden. Door vernieuwing van de sporen rondom Amsterdam Centraal, verhuist de Intercity Brussel bovendien naar station Amsterdam Zuid, met een snellere aansluiting op de hogesnelheidslijn.