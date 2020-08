Grapperhaus maakt twee keer ‘coronaboete’ over aan Rode Kruis

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) heeft 780 euro overgemaakt aan het Rode Kruis omdat tijdens zijn bruiloft afgelopen weekeinde niet iedereen 1,5 meter afstand hield. Het bedrag is twee maal de hoogte van de boete die mensen kunnen krijgen als ze geen 1,5 meter afstand houden.

Grapperhaus maakte het geld vrijdag over, laat een woordvoerder weten. De beelden van zijn bruiloft, waarop te zien was hoe de gasten onderling niet genoeg afstand hielden, doken donderdag op. Grapperhaus zei dat de gasten op de coronaregels zijn gewezen, maar erkende dat het niet constant goed was gegaan en bood zijn excuses aan.